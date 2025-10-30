「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）先発した阪神・大竹耕太郎は６回３安打無失点の快投で勝利投手の権利を得た。初回から三者凡退。柳町に対しては６８キロの超スローボールを投じるなど、持ち味の緩急を生かした。四回まで走者を出さない完全投球。五回も野村勇に遊撃へ初安打を浴びたものの後続は断った。六回は嶺井と柳田に安打を許した。それでも最後は２死一塁で周東を左