ニチモウが開発したバイオ・生分解性素材を用いた漁網で養殖した環境負荷を抑えた「沖縄県産太もずく 500gパック」を同社グループ会社のニチモウフーズが手掛け、日本郵便が運営する「郵便局のネットショップ」で10月30日から販売を開始した。同製品を養殖するバイオ・生分解性素材を用いた漁網は、本来、増え続ける海洋プラスチックゴミがもたらすゴーストフィッシングなどの被害を軽減するために開発した。同漁網の特徴は悪天候