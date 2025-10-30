石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。9/1で、能登半島地震発生から1年8か月、9/21には奥能登豪雨から1年が過ぎました。ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第17回目です。※記事の内容は、2025年9月時点のもの（一部10月上旬を含む）です。