石川県野々市市の地下道で10代女性の体を触るなどした疑いで、金沢市の会社員の43歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは金沢市に住む43歳の会社員の男で、9月8日午後5時ごろ、野々市市内の地下道で県内に住む10代女性の体を触るなどした疑いが持たれています。その日の夕方に被害者の親族から「わいせつ被害に遭った」と警察に通報がありました。男は、9月22日にも白山市内の歩道で下半身を露出していると