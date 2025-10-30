10月第4週の動員ランキングは、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』『秒速5センチメートル』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の上位3作品の順位に変動なし。10月24日に北米公開された『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』は、アジア各国に続いて北米でも初登場1位を奪取。国内興行において邦高洋低の状況が続いている近年、北米と日本で同時に1位に立つ作品は急減していたが、9月第3週の『劇場版