日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「香るゆず七味チキン」を11月5日から数量限定で販売する。「香るゆず七味チキン」「香るゆず七味チキン」は、ジューシーなチキンに上品なゆずの香りがふわっと広がり、七味唐辛子のピリッとした刺激がアクセントで、思わずもう一口食べたくなる一品。チキンの下味はかつおや昆布の旨味をベースとしているため、ゆ