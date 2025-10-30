2025Ç¯11·î1Æü¡¢¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬1Ç¯10¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¡¹¤ò¼æ¤­¤Ä¤±Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤À¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¤ò¡¢Ç®¶¸¤«¤é°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í»Õ¾¢¤«¤é"¤ª¾Ð¤¤À¸¤­»ú°ú¤­"¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷ºî²È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÌøÅÄ¸÷»Ê»á¤ËÄ¾·â¡£1982Ç¯4·î4