「クリスマスコーヒー」レギュラーコーヒー 150g豆ミカド珈琲商会は、「クリスマスコーヒー」を、今年も特別パッケージにて期間限定で発売する。「クリスマスコーヒー」は、香ばしく甘いカラメル風味の苦みから、ベリー系の爽やかな酸味が口の中に広がり、あと味にまろやかさが加わったバランスのとれた味わいとなっている。クリスマスのデザート各種と相性が良いという。「クリスマスコーヒー」ワンパックコーヒー（ドリップバッ