千葉県市原市のホテルで、女性従業員を殺害したなどの罪に問われている元同僚の男に懲役19年の実刑判決が言い渡されました。江川敦被告は去年11月、市原市のホテルで、元同僚の従業員佐伯仁美さんの首を切りつけるなどして殺害したなどの罪に問われています。江川被告はこれまでの裁判で起訴内容をすべて認めていました。検察側が懲役22年を求めた一方、弁護側は精神鑑定で境界知能と認められたことなどから懲役14年が相当と主張し