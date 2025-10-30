来年用の年賀はがきの販売が30日から始まりました。30日、都内の郵便局には、年賀はがきを買い求める客が続々と訪れました。年賀状を出す人は年々減っていて、ことしの年賀はがきの最初の発行枚数は、過去最少のおよそ7億5000万枚となる予定です。購入客「まあ元気でやっているよというだけでも、みんな喜んでくれるんじゃないかと」「やっぱり自分が手紙を書いたり、いただくのが好きなので続けたい」年賀状は、12月15日から投函