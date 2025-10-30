テレビ朝日系で50年放送されてきた「スーパー戦隊シリーズ」が現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）で幕を閉じることが30日、分かった。子供から大人まで幅広く支持され続けたシリーズ。終了の理由について、関係者は「背景には番組制作費が見合わないなどの状況があったようです」と話している。1975年の「秘密戦隊ゴレンジャー」からスタートし、松坂桃李、山田裕貴、横浜流星ら人気俳優を輩出