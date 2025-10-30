車の死亡事故の保険金を受け取る権利が相続財産に含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第１小法廷（堺徹裁判長）は３０日、「相続財産に含まれる」との初判断を示した。事故で亡くなった男性の兄ら２人に計約２２００万円を支払うよう保険会社に命じた１審・東京地裁と２審・東京高裁の判決が確定した。問題となったのは、保険金の受取人を「死亡した被保険者の法定相続人」と定めた三井住友海上火災保険の約款。損