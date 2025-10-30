ボクシングのＴＭＫジムは３０日、大阪市西成区の同ジムで会見を開き、１２月３日に大阪・なんでもアリーナで開催する主催興行の追加カードを発表した。前日本ヘビー級王者の但馬ミツロ（３０）＝ＴＭＫ＝がセミファイナルのヘビー８回戦でムサ・ンテガ（３２）＝ウガンダ＝と対戦する。５月にハーバート・マトヴ（ウガンダ）に敗れた但馬は今回が再起戦。１０月１日付けで亀田ジムから元世界２階級王者の亀田和毅が所属するＴ