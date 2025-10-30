ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」は３０日、予選２日目が行われた。西橋奈未（２９＝福井）が今節タッグを組む６３号機は、菅章哉が９月のＧ?・７１周年記念を制した伸び特化型の強力機。初戦の初日ドリーム戦はチルト３度の?菅仕様?のまま挑み、大外６コースから５着だった。前半１Ｒはチルトを１度に下げて５コースから２着。新ペラに替わった後半８Ｒは内枠仕様にペラを叩き