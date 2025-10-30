ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」は３０日、予選２日目が行われた。勝浦真帆はオール女子戦の前半３Ｒを２コースからコンマ１６のトップＳを決めると、鮮やかなジカまくりで快勝。団体戦の後半９Ｒは４コースから１Ｍブイ際を差して２着を確保。２走１、２着として、女子の得点率４位タイまでジャンプアップした。今節は６月に当地初Ｖを果たした時の７３号機と再タッグ。舟足は