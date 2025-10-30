ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」は３０日、予選２日目が行われた。上原健次郎（３０＝福岡）は予選２日目８Ｒに６号艇で出走。５コースから１Ｍをまくり差し、バック２番手。そのまま着をキープし、２着でゴールした。レース後は「展開がハマりましたね。いいところが空いていました」と好ターンを振り返った。舟足に関しては「レース足は気にならない気がしています。タイムも出