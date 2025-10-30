ボートレース宮島の「ＢＴＳ尾道開設５周年記念第４６回報知エキサイトカップ」は３０日、予選３日目が行われた。渡辺睦広（５６＝東京）は予選３日目、４、２枠の２走を３、２着と着をまとめた。ただ、「足は変わっていない。良くないと思うのでペラを叩く」と舟足には納得はしておらず、底上げを目指して調整を続ける。１０月３１日で審査期間が終わる５月以降の２０２６年前期適用勝率は５・６２。Ａ２級の復帰はほぼ確実