10月30日、門別競馬場で行われた11R・エーデルワイス賞（Jpn3・2歳牝・ダ1200m）は、小野楓馬騎乗の1番人気、リュウノフライト（牝2・北海道・山口竜一）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のトウカイマシェリ（牝2・栗東・高柳大輔）、3着に3番人気のタイセイフレッサ（牝2・美浦・齋藤誠）が入った。勝ちタイムは1:12.7（稍重）。藤田菜七子元騎手、門別で誘導馬騎乗…引退後初の馬上姿に歓声ホッコータルマエ産駒単勝1.