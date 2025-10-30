30日から全国一斉に来年の年賀はがきの販売が始まりました。熊本中央郵便局の販売記念イベントでは地元の園児が歌を披露し、年賀はがき専用ポストの飾りつけをしました。熊本県内では来年の干支「午」のデザインが描かれたものなど、40種類以上が販売されます。 熊本中央郵便局によりますと、年賀はがきの発行枚数は年々減少傾向にあり、全国で当初販売される来年用のはがきは7億5000万枚で初めて10億枚を下回りました。4年前の