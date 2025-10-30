ボートレース福岡の「日本トーター杯」は２３０日、予選３日目が行われた。森清友翔（２４＝福岡）は３日目２Ｒを２コースから差して２着。初日６Ｒでは４コースから鮮やかなまくり差しを決めて当地通算５勝目をゲットするなど、ここまで５、１、４、２着と奮起。得点率６・００、１８位タイで予選ラストの勝負駆けに挑む。追加の今節は前節に続く連続あっせん。「前節よりもいいと思う」と話す相棒は原田篤志が優出（２着）