誰にも多かれ少なかれコンプレックスはある。ただ、年齢を重ねるとともに向き合い方を学んでいくのだ。ジュアン・ジンシェン監督が描くのは、そうした術を身につける前の多感な時代。未来には大きな可能性があるのに、目の前の問題に阻まれてその事実さえも見失いがちな年頃だ。恋と友情とコンプレックスの青春模様1997年の台北。受験に失敗した小愛（シャオアイ）は、名門の「第一女子高校」の夜間部に進学する。夜間部でも有名進