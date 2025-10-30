新しい大臣になり、コメの価格に影響は出るのか？新米の季節になって店頭に新米が並んでいます。しかしながら価格は依然高いままなんです。 【写真を見る】方向転換「減産へ…」鈴木農水大臣のコメ対策どうなる!?「日本の農政はコロコロ コロコロ変わる“猫の目農政”」農家の言葉が政治を志す原点に コメのスーパーでの販売価格、5キロでいくらかという数字ですが、一時備蓄米の投入もあって3500円台まで下がったん