◆報知新聞社杯第２８回エーデルワイス賞・Ｊｐｎ３（１０月３０日、門別競馬場・ダート１２００メートル、稍重）２歳牝馬の交流重賞は１１頭（ＪＲＡ４、北海道７）で争われ、１番人気で小野楓馬騎手騎乗、北海道のリュウノフライト（北海道・山口竜一厩舎、父ホッコータルマエ）が勝利し、ダートグレード初制覇を飾った。勝ちタイムは１分１２秒７。同馬は５月の地元・門別のＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬を５