クーラーもヒーターも標準装備！2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）にて「横浜キャンピングカーショー2025」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。なかでもルートシックスが「コンフィII」のポップアップルーフ仕様を実車展示していました。今回初公開された一台だといいますが、どのような特徴があるのでしょうか。ダイハツの軽商用バン「アトレー」で大人4人寝られる!?【画像】超カッコ