 ¥É¥é¥ÞNEXT¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÇ¿ä¤·¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦É¹¼¼¡¿¹âÂå½Ü¤ò±é¤¸¤ëÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤µ¤ó¡ÊFANTASTICS¡Ë¤ËÆ°²è¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ªÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¡¢FANTASTICS¿ä¤·¥á¥ó¤Ï¡©È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤Ï¡©¡ÚÆ°²è¡Ûº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö¿ä¤·¾å»Ê¡×Âè1¡Á3ÏÃ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥Èº£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëÂè1¡Á3ÏÃ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¢Âè1ÏÃ¡õºÇ¿·ÏÃ¤ò¡Ö