おととし、佐久市で85歳の男性を車ではね、その後、山中に遺棄して殺害された事件の裁判員裁判で、長野地方裁判所は30日、被告の男に対し懲役12年の実刑判決を言い渡しました。裁判長「被告人を懲役12年に処する」今回の裁判員裁判で殺人などの罪に問われた佐久市の無職、佐藤英伸被告34歳。リポート「佐藤被告は落ち着いた様子で判決を受け止めていました。閉廷した際は裁判官や裁判員に一礼する姿も見られました」判決によ