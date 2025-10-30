2歳牝馬によるJpn3「第28回エーデルワイス賞」（1200メートル、11頭立て）が30日、門別競馬場の11Rで行われ、圧倒的な1番人気に支持された地元・北海道のリュウノフライト（山口竜、父ホッコータルマエ）が好位追走から3コーナー付近で先頭に立つと、そのまま押し切り1着。無傷の4連勝でダートグレード競走初制覇となった。2着に2番人気トウカイマシェリ、3着に3番人気タイセイフレッサが入り3連単＜6＞＜7＞＜1＞は2480円（2番