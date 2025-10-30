サッカーの元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏（41）が30日、J1ヴィッセル神戸にエールを送った。バルセロナとRマドリードのOB選手が集結する親善試合「エル・クラシコ・レジェンズ」（11月22日、埼玉）のオンライン会見が行われ、2023年まで在籍した古巣の戦いぶりにも言及。残り3試合で首位と勝ち点5差の4位となっているJ1と準決勝まで残っている天皇杯に触れ「ヴィッセルをずっと応援している。今季も全部優勝してほし