歌手で女優のはいだしょうこ（46）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「まさかの！！」と書き出された投稿。地方でのロケ現場で、別の局の番組ロケ中の西川貴教と遭遇したと報告。肩を組む2ショットをアップした。はいだと西川は23年のミュージカル「スクールオブロック」で共演した仲。偶然の再会を喜んだ。この投稿にファンからは「声量モンスター」「うわーエモい2ショットですねも