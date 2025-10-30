国際オリンピック委員会（IOC）本部＝2024年2月、スイス・ローザンヌ（共同）国際オリンピック委員会（IOC）は30日、2027年にサウジアラビアで開催予定だったコンピューターゲームなどの腕を競うeスポーツの新設大会「オリンピック・eスポーツ・ゲームズ」を中止すると発表した。昨年7月に同国のオリンピック委員会などと、定期的に大会を実施するとした12年の契約を解除した。サウジアラビアは王室主導で史上最高賞金をうたう