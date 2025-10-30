北陸電力はきょう、2027年度までの中期経営計画の財務目標を見直し、連結経常利益の目標を従来の450億円以上から550億円以上に100億円引き上げると発表しました。これは会見で、北陸電力の松田社長が明らかにしたものです。2027年度までの5年間の中期経営計画は折り返しを迎え、経費削減などの取り組みが当初の目標を上回ったなどとし、財務目標を見直し連結の経常利益の目標を100億円上積みし、550億円以上に上方修正しました。目