自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第9話話し合い？うちの義母には通用しない！【編集部コメント】ツカサさんはきっと、仕事ができる女性なのでしょう。「自分の想い」なんてものは、誰しもが持っているものです。ただそれ