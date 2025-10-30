◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクの有原航平投手が、移籍後初となる中4日のマウンドで5回途中2失点と粘りの投球を見せた。4回2/3、6安打2失点、3奪三振。初回はわずか6球の立ち上がりを見せるも、2回は2四球と制球が安定せず、2死一、二塁のピンチを抱える。坂本誠志郎に左前適時打で先制を許す。4回は四球と安打で1死一、二塁と再びピンチに。前打席で先制打を許した坂本