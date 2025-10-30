◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンク小久保裕紀監督の継投策が裏目に出た。1点ビハインドの5回。先発の有原航平は連打で一、二塁のピンチを作るも、2死までこぎ着けた。4試合連続で打点を稼いでいる佐藤輝明を迎えたところで、小久保監督はヘルナンデスを投入した。ヘルナンデスはカウント2―2からの7球目、真ん中付近の直球を中前へはじき返され、佐藤輝にシリーズタイ記録と