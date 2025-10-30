◆九州地区高校野球準決勝熊本工3―4長崎日大（30日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）長崎日大がワンチャンスを生かした逆転劇で3年ぶりの決勝進出を決めた。前半は熊本工ペース。長崎日大は守備の乱れもあって波に乗れず、5回までに3点リードを許した。3点を追う8回に1死から四球や4安打で一気に4得点を挙げて逆転した。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆4番小池郁（2年）が左