◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクの野村勇が5回にチーム初安打を放ち、反撃ののろしを上げた。ソフトバンク打線は、4回まで阪神先発大竹耕太郎の前に一人の走者も出せず。5回の攻撃前にはベンチ前で円陣を組んで臨んだ。先頭の山川穂高は遊ゴロに倒れ、栗原陵矢も二ゴロに。2死となって野村勇の強烈な当たりを遊撃手木浪聖也がはじき、内野安打となった。