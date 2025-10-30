高齢者の移動手段や安全運転について考える体験型のイベントが、藤岡市で開かれました。 このイベントは、地域の高齢者の移動手段を課題に挙げる「藤岡市鬼石地区地域づくり協議会」が県警に呼びかけ開いたものです。県警では地域ごとに自動車の販売会社や保険会社と連携して安全運転を啓発するイベントを開いていて、30日は県内の自動車販売会社３社と保険会社１社が参加しました。 運転免許を返納した後でも運転ができる「電動