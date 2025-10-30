スポーツの力で地域を元気にしようと玉村町は女子のプロサッカーチームと協定を結びました。 玉村町役場で行われた調印式では玉村町の石川眞男町長とバニーズ群馬ＦＣの運営会社・一般社団法人ＢＧＦＣの森田五郎理事が締結書に署名をしました。 今回の協定は女子のプロサッカーチーム・バニーズの活動を地域の人に知ってもらうとともに、スポーツイベントに選手が参加すること