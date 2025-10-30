巨大な壁面作品などで中心市街地を彩る屋外の現代アートイベントが高崎市で開かれています。 高崎駅周辺に登場した巨大な壁面作品。中心市街地を現代アートで彩る「アートプロジェクト高崎」は、２０１５年から続いている屋外のアートイベントです。 今年のテーマは、「ダイバーシティ・クロッシング多様なアートの交差点」で、高崎駅西口周辺や群馬音楽センター前など１７カ所