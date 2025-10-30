２９日に沼田市で男性がクマに襲われてけがをするなど全国各地でクマによる被害が深刻化していることから政府は３０日関係閣僚会議を開いて対策パッケージを１１月中旬までにまとめる方針を示しました。 ２９日の午後５時ごろ沼田市中発知町の住宅で雨戸を閉めようと家の外に出た６９歳の男性が玄関先にいたクマに襲われ尻をかまれるなど軽いけがをしました。 政府は全国各地で相次ぐクマの被害を受けて環境省など８つの省