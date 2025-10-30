社会の変化に応じた図書館のあり方を考えるイベントが県立図書館で開かれました。 この大会は、県図書館協会が毎年この時期に開いているもので、県内の図書館関係者約５０人が参加しました。開会式で、県図書館協会の吉澤隆雄会長は、「この会を図書館の新たな一歩を踏み出すきっかけにしたい」と意欲を語りました。 また、県立図書館の岩瀬春男特別館長は「ＡＩやデジタル化が進む中でこれからの図書館のあり方を考える時期に来