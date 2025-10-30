クマによる今年度の死者数が過去最悪となるなど、深刻さを増す被害。政府は、初めてとなる関係閣僚会議を開き、対策パッケージの見直しなどを指示しました。■クマの出没相次ぐ山形の小学校では“厳重警戒”も30日は、岩手県にある町の公民館に出没しました。映像に映っていたのは、入り口付近をうろつく1頭のクマ。姿が見えなくなったと思いきや、猛スピードで入り口に“突進”。自動ドアにぶつかり、爪を立てる様子も。その後