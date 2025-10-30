静岡県湖西市で10月30日、トヨタグループの創始者・豊田佐吉の功績を後世に伝えようと顕彰祭が開かれました。式典には、トヨタの豊田章男会長も参列し、次世代を担う子どもたちに「挑戦する大人の背中をみせたい」と語りました。 【写真を見る】トヨタ創始者・豊田佐吉の功績を後世に伝えようと開かれた顕彰祭 豊田佐吉は、江戸末期の1867年、現在の静岡県湖西市に生まれ、その後、木製動力織機を発明して日本の機械産業の