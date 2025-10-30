2022年3月、現在の浜松市中央区の自宅で親族3人を殺害したとして、殺人の罪に問われた被告の控訴審で、東京高等裁判所は10月30日、懲役30年の一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。争点の責任能力についても「不合理なことはない」としています。 控訴していたのは、浜松市の無職の男(26)です。判決によりますと、被告の男は2022年３月、浜松市中区(現中央区)佐鳴台の自宅で、祖父(79)、祖母(76)、兄(26)の3人をハンマー