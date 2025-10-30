◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、阪神の先発・大竹耕太郎投手（30）が6回無失点の見事な投球を見せた。初回、柳町への2球目に68キロのスローボールを投じるなど、甲子園をどよめかせた。さらに4回の柳町に対しても79キロ、69キロとスローボールを連発。2球目を打ち上げて、中飛となった。柳町には2打席で3