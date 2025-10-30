映像コンテンツの国際見本市「TIFFCOM」のセミナーで、TBSテレビの龍宝正峰社長はグローバルでのビジネスの具体的な展開を明らかにしたうえで、意気込みを語りました。TBSテレビ龍宝正峰 社長「“Inspiring Global Love for Japan through Timeless Moments” このパーパスの通り、これからも時を超えて心を動かす。ときめくときをお届けしてですね、世界中の人たちに日本がもっと