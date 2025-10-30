はためく英国旗（AP＝共同）【ロンドン共同】日本でクマによる人的被害が深刻化していることを受け、英政府は日本への渡航者に向けたウェブサイトで注意喚起を始めた。28日にサイトを更新し、クマの情報を加えた。英政府は「人里に近い場所を含め、特に山間部や森でクマの目撃や被害が増えている」と説明。訪問する地域について事前に調べ、目撃があった地域を1人で歩かないよう呼びかけている。サイトには、北朝鮮のミサイ