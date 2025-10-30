もし病院で重い病を宣告され、医師から『5年を目標に…』と言われたら日々をどう過ごしますか？中原勇貴さんは5年前、脳腫瘍を患うも今もプロのビーチサッカー選手としてプレーを続けています。病気が分かってからまもなく5年。中原さんの今の思いを聞きました。 熊本市に住む中原勇貴さん(34)、一児のパパです。笑顔が印象的な中原さんですが秘めた思いがあります。■中原勇貴選手「本当1日ゆっくり過ごす時