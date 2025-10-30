亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 実りの秋を迎え、各地でそば畑の白い花が目につきますが、こちらの畑では、赤いそばの花が訪れる人の目を楽しませています。 こちらは霧島市溝辺町三縄の「陵北ふれあい農園」です。赤そばの花が見ごろを迎え、のようです。 地元の公民館連絡協議会の方々が、霧島連山の風景を生かした話題作りをしようと、10年前から植えて