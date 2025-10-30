新たな【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁の11月1日（土）の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれます。 日本で最も遅い台風上陸の記録は、1990年11月30日に和歌山県南部に上陸した「台風28号」で、記録的な高温となった今年は、新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」の動向にも注意が必要です。 31日（金）～11月9日（日）を画像で掲載しています。11月1日（